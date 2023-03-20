Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen mesleki yarışmalarda dereceye girerek başarı gösteren 4 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törenle hediyeler öğrencilere teslim edildi. Etkinliğe; Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar ve Sarıcakaya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Numan Doğruöz ile öğrenciler katıldı. Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında Eskişehir Şampiyonu olan Sarıcakaya Anadolu İmam Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Uyaroğlu, hediyesini İlçe Kaymakamı Hasan Çakır’dan aldı. Genç Nida Kız Öğrenciler Arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Eskişehir 3.’sü olan Ceren Özkayın’a da Belediye Başkanı Hüseyin Çam, bisikletini takdim etti. Erkekler kategorisinde de yine il 3.’sü olan Hasan Hüseyin Aksu’ya da İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar tarafından hediyesi takdim edildi. Genç Hatipler Hutbe Yarışmasında 4.’üncü olan Enes İhtiyar’a da ödülü Okul Müdürü Numan Doğruöz tarafından verildi.

Başkan Çam, başarılı öğrencilere tavsiyelerde bulunarak “En güzel yatırım ve en güzel hediye eğitime yapılan, çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu zamana kadar kendi çapımızda bizler de başarılı öğrencilerimizi ödüllendirdik ve ödüllendirmeye de devam edeceğiz. Başarıyı ödüllendirmek elbette çok önemli. Çünkü gençlerimiz her şeyin en güzeline layıktır. Eskişehir genelinde başarı elde ederek Sarıcakaya ilçemizi ülke genelinde temsil edecek olan bu gençlerimize ne yapsak azdır. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.