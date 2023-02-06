Bir ilaç firmasının bağışladığı 17 adet bisiklet, Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı (AYÇOV) aracılığıyla Sevgi Evi’nde düzenlenen bir törenle okullarında başarılı 17 çocuğa teslim edildi.

Bir ilaç firmasının bağışladığı 17 adet bisiklet, Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı (AYÇOV) aracılığıyla Sevgi Evi’nde düzenlenen bir törenle okullarında başarılı 17 çocuğa teslim edildi.

Törene AYÇOV Yönetim Kurulu ve çalışanlarının yanı sıra, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da katılım gösterdi.

İstanbul’da faaliyet gösteren bir ilaç firmasının internet üzerinden yaptıkları araştırma sonucunda AYÇOV’a bağışlamaya karar verdikleri 17 bisiklet, firmanın Antalya’daki Sorumlu Bölge Müdürü Selçuk Külekçi’nin girişimleriyle, AYÇOV’un tespit ettiği, okullarında başarılı olan ilköğretim öğrencisi çocuklara karne hediyesi olarak verildi.

Törende çocuklara bisikletin yanında AYÇOV’un hayırseverler aracılığıyla hazırladığı çeşitli hediyeler de sunuldu. Mutlukları her hallerinden anlaşılan çocukların aileleri, hem AYÇOV yetkililerine, hem de ilaç firması yetkililerine teşekkürlerini iletti.