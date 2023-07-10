Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçe genelindeki okulların 11. sınıflarına yapılan deneme sınavında başarı gösteren öğrenciler, Osmangazi Belediyesi’nin Uludağ Sarılan U-Kamp Tesisinde motivasyon ve kariyer planlama kampında buluşuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yaz tatilini Bursa’nın doğal güzellikleri arasında verimli bir şekilde geçirme fırsatı bulan gençler ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu.

Osmangazi Belediyesi’nin Uludağ Sarıalan bölgesinde hizmete kazandırdığı U-Kamp Tesisi, yaz tatili boyunca YKS’ye hazırlanan öğrencileri ağılıyor. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçe genelindeki okulların 11. sınıfları arasında yapılan deneme sınavında başarı gösteren 450 öğrenci, 30’ar kişilik gruplar halinde 07 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında “Çalışma ve Motivasyon” kampına katılacak.

Dündar: “Asla pes etmeyin”

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleri arasında kamp yapan gençleri ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kariyer planlanması yapan gençlerle sohbet etti.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle hayata dair tecrübelerini paylaşan ve nasihatlerde bulunan Başkan Dündar, planlı ve disiplinli çalışmanın öneminden bahsetti. Türkiye’nin en büyük sermayesinin gençler olduğuna vurgu yapan Dündar, “Gençlerimize güvenerek, yarınlara umutla bakıyoruz. Hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın. Karşılaştığınız zorluklarda asla pes etmeyin. Azim ve kararlılık sizleri başarıya götürecektir. Teknolojiyi iyi takip edin ama yerinde kullanın. Çok okumaya özen gösterin. İnşallah, Türkiye Yüzyılı’nın yıldızları siz gençler olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Sarılan U-Kamp Tesisi’nde rehber öğretmenler eşliğinde motivasyon ve kariyer planlaması çalışmaları yapan öğrencilere, ayrıca belediye yetkilileri tarafından afet farkındalık eğitimi veriliyor.