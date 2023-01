Sivas’ta sömestr tatiline başarı belgeleriyle giren öğrenciler ücretsiz ata binip ok attı.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Sivas Valiliği, takdir ve teşekkür belgesi alarak derslerinde başarı sağlayan öğrencileri ödüllendirdi. Başarılı öğrenciler Hamidiye Millet Bahçesi’nde bulunan Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezinde ağırlandı. Öğrenciler burada ücretsiz olarak ata binip ok attı.

"Örf ve adetlerin yaşatılması güzel"

Zuhal Polat, yakını geçmişte yaşanan at binme ve okçuluk gibi geleneklerin günümüzde yaşatılmasının güzel olduğunu söyleyerek, "Ben buraya yeğenimi getirdim. Sömestr tatilinde böyle bir etkinliğe denk gelmek güzel oldu. At binip ok atmak gibi geçmişte yaşanan örf ve adetlerimizin günümüze aktarılması ve çocuklara tanıtılması güzel bir şey. Diğer taraftan Savaş Atları Müzesi’ni gezdik ve farklı dönemlere ait atları gördük. Çocukların çok ilgisini çekti. Böyle hizmetler sağladıkları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Ok atarken çok mutlu oldum"

Karne hediyesinin tadını çıkaran Duru Zeynep Özyiğit, mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Böyle okçuluk ve ata binmek gibi eski Türk geleneklerinin olması beni ayrıca memnun etti. Ok atarken çok keyif aldım. Ata ilk bindiğimde biraz heyecanlandım ama üstesinden geldiğimi düşünüyorum" dedi.

"Çocuklar mutlu oldukça bizde mutlu olduk"

Güler Küçük isimli veli, çocuklarının mutlu oldukça kendisinin de mutluluk yaşadığını ifade edip, "Böyle bir program olduğunu duyunca çocukları getirmek istedik. Çocukların hayvanlar ile iç içe olup onlarla vakit geçirmeleri paha biçilemez. Ok atmaya çok meraklılardı. Burada o ortamı oluşturmaları ve birebir hissederek yapmaları güzel oldu. Çocuklar mutlu oldukça biz de mutlu olduk" diye konuştu.

"Hayvanlarla iç içe olmak güzel"

Öte yandan, atlarla vakit geçiren Çisem Mira, hayvanlarla iç içe olmanın güzel olduğunu vurgulayarak, "Karne hediyesi olarak çok eğlenceli bir yer. Buradaki etkinlikleri çok sevdik. Özellikle ata binmek ve hayvanlarla iç içe olmak çok güzel. Ok atmayı evde çalışıyordum. Burada ok atmak da çok eğlenceli oldu. Buraya tekrar gelmek istiyorum. Etkinlikler bizi heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.