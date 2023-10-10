Van’da Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kaymakam Rahmi Bulut’u makamında ziyaret ederek, hazırladıkları projeleri sundular.

2022 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bünyesinde proje üreten başarılı öğrenciler, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut’u makamında ziyaret etti. Van İl Tarih Zümre Başkanı Hüseyin Bakır rehberliğinde gerçekleşen ziyarette, “Bir Göç İki Hikaye: Göçmen Çaykaralılar ve Yerli Özalplılar” ve “Yurtta Kalan Kız Öğrencilerin Aile İlişkileri: Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği” adlı projeler Kaymakam Rahmi Bulut’a sunuldu. Hazırladıkları projeler hakkında sunum yapan öğrenciler, Özalp ile ilgili 1964 yılına ait bir gazete çerçevesini ve projeleri üzerine hazırladıkları TÜBİTAK kitapçığını Kaymakam Rahmi Bulut’a hediye edip bu sene hazırlayacakları Özalp konulu projeler için destek talebinde bulundular.

Kaymakam Bulut da, öğrencilerin başarılı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğrencilerin yeni çalışmaları adına her türlü desteği vereceğini dile getirdi.