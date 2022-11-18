Erzurum’da bu sene açılan sekiz on iki kurs merkezi ara tatile kadar olan dönemde başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Erzurum’da bu sene açılan sekiz on iki kurs merkezi ara tatile kadar olan dönemde başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Açılış konuşmasının sekiz on iki kurs müdürü Yakuphan Ok’un yaptığı törende ödüller dağıtıldı.

8.sınıfta en iyi çıkış yapan öğrenci Ahmet Mithat Kotan, YKS en iyi çıkış yapan öğrenci Abdulkerim Kızılkaya, 8.sınıfların birincisi Ali Akif Bozdemir 11.sınıfların TYT birincisi Beyzanur Garipoğlu, YKS TYT birincisi Sıla Bozdemir oldu.

Tören sonunda sanatçı Ömer Faruk Kotan sahne alarak öğrencileri eğlendirdi.