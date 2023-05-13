Haliliye Belediyesi tarafından açılan okuma yazma kursuna katılan ve kursu başarılı bir şekilde bitiren kadınlara sertifikaları verildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Millet Evleri ve Kadın Destek Merkezlerinde açılan kurslarda kadınlara eğitimler veriliyor. Bu çerçevede Süleymaniye Millet Evinde okuma yazma kursuna katılan ve kursu başarılı bir şekilde bitiren kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat tarafından verildi. Anneler Günü çerçevesinde kursiyer kadınlara çeşitli hediyeler taktim edildi.

Okuma yazma kursuna katılan kadınlar eğitimlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.