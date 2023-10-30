DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde ‘Kekik Üreticilerinin Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına Entegre Edilmesi’ projesinde başarılı olan üreticilere belge ve organik gübreleri törenle dağıtıldı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından desteklenen “İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği (EKÜY)” ve “Denizli İlindeki Kekik Üreticilerinin Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına Entegre Edilmesi” projeleri çerçevesinde Buldan ilçesine bağlı Çamköy Mahallesinde gerçekleştirilen törende proje sonucunda başarılı olan üreticilerimize EKÜY Belgeleri verilerek, organik gübre dağıtımı yapıldı. Törene İl Müdür Vekili Saffet Üge, il ve ilçe teknik personeli ve kekik üreticileri katıldı.

Törende konuşma yapan İl Müdürü Vekili Saffet Üge, “İlimizde kekik üretimi 1994 yılında başladı ve o yıldan bu yıla kadar her yıl düzenli bir şekilde artarak yaklaşık 200 bin dekara ulaştı. Bu yıl sektörde pazarlama sorunları yaşanmaktadır. Geniş bir perspektif ile değerlendirdiğimizde pazarlama sorununun bazı nedenleri olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi bütün dünyayı etkileyen pandemi. Bu döneminde kekik başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerde ciddi talep artışları yaşandı. Bu talep artışı İlimizde 40-50 bin dekar yeni kekik dikimine neden oldu. 2023 yılına geldiğimizde ise tıbbi ve aromatik bitkilerde pandemiden kaynaklanan talep artışının ortadan kalktığını görüyoruz. Örneğin pandemi öncesinde kekik ihracatımız 15-17 bin ton seviyelerinde iken, 2020 ve 2021 yıllarında 20-21 bin ton seviyelerine yükselmiş, 2022 yılına geldiğimizde ise kekik ihracatımız pandemi öncesindeki 17 bin ton seviyelerine gerilemiştir. Ayrıca diğer bir önemli konu 2022 yılından itibaren AB Ülkelerinin kekik ithalatında uygulamaya başladığı PA limiti. Kekik içerisine Pirolizidin Alkalaidleri (PA) içeren yabancı otların karışmasından kaynaklanan bu sorun sektörü ciddi oranda etkilemiştir. Toplam kekik ihracatımızda AB’nin payı yaklaşık yüzde 25 seviyesindedir. Bu iki gerekçe kekik sektörünü önemli ölçüde etkilediğinden dolayı İl Müdürlüğü olarak kekik üretimini yeniden değerlendirdik. Bu yıldan itibaren mevcut ekim alanlarımız korumak kaydıyla yeni ekim alanları tesis etmek yerine, ürünlerimizi daha nitelikli hale getirmek istiyoruz” dedi.

Kekik üretiminin önemine işaret eden Üge, “Buldan, Pamukkale, Güney, Tavas, Kale ve Beyağaç İlçelerimizde uygulamaya başladığımız proje ile yabancı ot mücadelesine özen gösteren çiftçilerimizin ürünlerini daha rahat pazarlayabilmesini amaçlıyoruz. Üreticilerimizin tarlalarını kontrol edip, hasat öncesi pestisit analizi ve hasat sonrasında PA analizleri ile ürünlerin kalıntı ve kontaminasyon durumlarını belirliyoruz. Bu analizlerin ücretlerini İl Müdürlüğü olarak proje bütçesinden karşılıyoruz. Projeye toplam 428 üreticimiz 7 bin 327 dekar alan için başvuru yapmış olup, tarlada yabancı ot kontrolleri ile hasat öncesi pestisit ve hasat sonrası PA analizleri yapılmıştır. Bu kontroller sonucunda 203 üreticimiz 4 bin 284 dekar alanda 628 ton ürün için EKÜY Belgesi almaya hak kazanmış ve bu 203 üreticimize toplam 100 ton organik gübre dağıtımı yapılmıştır” diye konuştu.