Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BEŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Dağ Bisikleti Yarışı’nda birincilik elde eden Ömer Bilgin’i makamında ağırlayarak tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen 8. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarış’ında Bozüyük Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ömer Bilgin büyük bir başarıya imza attı. Zorlu ve teknik parkurda mücadele eden 52 sporcu arasından birinci gelen Bilgin, elde ettiği derecenin ardından Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından makamında kabul edildi. Yarış süreci hakkında bilgi veren Bilgin, elde ettiği derecenin kendisi ve üniversitesi adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, öğrencisinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporun üniversite öğrencileri arasındaki önemine vurgu yaptı. Başarılı sporcuların desteklenmesi gerektiğini belirten Rektör Kaplancıklı, Bilgin’i tebrik ederek üniversitenin sportif başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Bilgin’e hediye takdim edilerek başarılarının devamı temenni edildi.