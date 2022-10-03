Türkoğlu, İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar’dan faaliyetler ile ilgili bilgiler de aldı.

Müftülük çalışanlarının haftasını kutlayan Türkoğlu, başarılı 20 müftülük personeli ile din görevlilerine teşekkür ve başarı belgesi verdi.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçe müftülüğünü ziyaret etti.

Malatya’nın Darende ilçesinde başarılı din görevlilerine teşekkür ve başarı belgesi verildi.

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