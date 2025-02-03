Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle başvuran hasta, koroner arter bypass ameliyatı, aort ve mitral kapak değişimi ile sağlığına kavuştu.

Kıbrıs’ta yaşayan 61 yaşındaki Selim Koçak, göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Koçak, ANKA Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonucu Koçak’a, 2 damar için koroner arter bypass ameliyatı, aort ve mitral kapak değişimi yapılmasına karar verildi. Hasta, Prof. Dr. Gökaslan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlığına kavuşan ve 5 gün sonra taburcu olan Koçak, "Uzun zamandır göğüs ağrım vardı. Nefes almakta sıkıntı yaşıyordum. Damarlarımın tıkalı olduğunu duyunca çok korktum. Doktorun ameliyat olmalısın dediğinde endişelendim. Ancak korkulduğu gibi değilmiş. Ameliyatım kısa sürede rahat şekilde yapıldı. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, hiçbir sıkıntım kalmadı. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum ve kendimi evimde hissettiren hastane yönetimine teşekkür ederim" dedi.

"Kısa bir süre içerisinde günlük yaşamına devam edebilecek"

Başarılı geçen operasyonla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Gökaslan, "Solunum sıkıntısı, nefes darlığı, çarpıntı ve çabuk yorulma şikayetleri ile bize başvuran hastamızı vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Hastamıza 2 damar için koroner arter bypass ameliyatı, aort ve mitral kapak değişimi yaptık. Sağlık durumu giderek iyiye giden hastamız kısa bir süre içerisinde günlük yaşamına devam edebilecek" diye konuştu.