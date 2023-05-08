Batman’dan Gaziantep’e gelen Mehmet Ekici’ye, göğüs ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Gaziantep ANKA Hastanesi’nde, minimal invaziv yöntemi ile başarılı şekilde koroner bypass cerrahisi gerçekleştirildi.

Batman’dan Gaziantep’e iş için gelen 51 yaşındaki Mehmet Ekici göğüs ve nefes darlığı şikayetiyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Ekici, ANKA Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonucu Ekici’ye koroner bypass ameliyatı yapılmasına karar verildi. Kapalı yöntemle her iki meme atardamarları kullanarak 4 damar koroner bypass yapılan hasta sağlığına kavuştu. Minimal invaziv cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuşan Ekici, “Damarlarımın tıkalı olduğunu duyunca çok korktum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, hiçbir sıkıntım yok ve normal yaşantıma devam ediyorum. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum ve kendimi evimde hissettiren hastane yönetimine teşekkür ederim” dedi.

Tıkalı olan koroner kalp damarlarının açılması için yapılan bypass ameliyatlarının artık küçük kesi yöntemi olarak da bilinen minimal invaziv cerrahi ile tedavi edilebildiğini dile getiren Doç. Dr. Utkan Sevük, "Bu yöntem açık cerrahiye göre hastaya birçok avantaj sağlıyor. Göğüs kemiği açılmadan 3-4 cm’lik kesiler aracılığı ile yüksek teknolojili ekipman ve görüntüleme yöntemleri ile gerçekleştirilen minimal invaziv bypass cerrahisi, açık kalp cerrahisi uygulanabilecek bütün hastalar için uygulanabiliyor. Hastalar 1 gün içinde ayağa kalkıp normal hayatlarına devam edebiliyor. Batman’dan gelen hastamız da sağlıkla memleketine uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu