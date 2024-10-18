İş iletişimini güçlendirmek amacıyla DeepL’in yeni piyasaya sürdüğü yapay zeka destekli yazma asistanı DeepL Write Pro, kullanıcılara ifade, stil ve ton konusunda gerçek zamanlı önerilerde bulunuyor. İşte başarılı bir metin yazmanın 5 tüyosu...İSTANBUL (İGFA) - Yazma becerisi, hayatın pek çok alanında farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor ve içerik üreticiliğinden yazarlığa kadar birçok farklı sektörde insanların kariyer hedeflerine de hitap ediyor. İyi ifadelerle yazılmış ve kelimeleri iyi seçilmiş bir yazı; kişinin kendisini daha iyi ifade edebilmesine olanak tanıyor.

McKinsey'in raporuna göre masa başı çalışanlar, çalışma saatlerinin en az yüzde 28'ini e-mail okuyarak ve gelen e-mailleri yanıtlayarak geçiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki, işverenlerin yüzde 73'ü potansiyel çalışanlar arasında iyi yazma becerisine sahip olanları tercih ediyor. DeepL Write Pro, şirket içi iletişimden; daha kritik olan müşteri mesajları ve sözleşmelere kadar, işletmelerin küresel ölçekte doğru ve güvenli iletişim kurmasına yardımcı oluyor.

Metinleri otomatik olarak dolduran yaygın yapay zeka araçlarının veya kural tabanlı dilbilgisi düzeltme araçlarının aksine DeepL Write Pro, taslak hazırlama sürecinde kullanıcılara asistanlık yapıyor. Kelime seçimi, ifade, stil ve ton konusunda gerçek zamanlı, yapay zeka destekli öneriler sunarak kullanıcıların metinleri geliştirmelerine yardımcı oluyor. Yalnızca DeepL Write Pro’nun sahip olduğu bu yaklaşım, kullanıcıyla yapay zeka arasında ortak ve yaratıcı bir sinerji yaratarak çeviri esnasında kullanıcının özgün sesini korumasını da sağlıyor.

BAŞARILI BİR METİN YAZMANIN 5 TÜYOSU:

Okuyucular için yazılmalı: Yazar, kendisini hedef kitlenin yerine koyması gerekiyor. İçerikler, hedef kitlenin ilgisini çeken şeyler ve ihtiyaçları doğrultusunda bir içerikten oluşması gerekiyor. Ayrıca metnin dilinin basit ve anlaşılır olması, gerekmedikçe jargon ve karmaşık kavramlar kullanılmaması gerekiyor.

Hikaye anlatıcılığının gücü kullanılmalı: Storytelling(hikaye anlatıcılığı) hedef kitleye ulaşmak, bağ kurmak, duygusal temas noktaları yaratmak için hikayeleştirme tekniklerinin kullanılması olarak biliniyor. Yazar, hikayeleri veya anekdotları birleştirerek metinlerine hayat katıyor. Canlı anlatımlar sayesinde yazarların değindiği noktalar daha somut ve akılda kalıcı hale geliyor. Araştırmalar, insanların bilgiyi ilgi çekici bir hikayenin içine yerleştirildiğinde, dinleyiciler veya okuyucular tarafından direkt sunulduğundan çok daha net akılda kaldığını gösteriyor.

Kısa ve öz tutulmalı: Okuyucuların dikkatinin dağılmaması için metinler kısa ve anlaşılır tutulmalı. Ana mesajın anlaşılır bir şekilde okuyucuya ulaşabilmesi için fikir veya durumu içeren cümlenin arkasından fikir veya durumu destekleyen önemli argümanlar kullanılmalı.

Yapay zekanın avantajları kullanılmalı: DeepL'in yazma asistanı gibi yapay zeka araçları çalışanların yaşadığı tıkanıklara yardımcı oluyor. Örneğin, araca e-postaları, raporları veya sunum metinlerini kolayca eklenebiliyor ve bir düğmeye basarak bunları özetleyen kısa ve öz metinler elde ediliyor.

Metin düzeni en az içerik kadar önemli: İyi bir metin düzeni, metinlerin okunabilirliğini büyük ölçüde artırıyor. Metni yapılandırmak için net başlıklar, paragraflar ve madde işaretleri kullanılması gerekiyor. Metinlerdeki boşluklar, okuyucu dostu bir karakter seçimi de önem taşıyor. İyi tasarlanmış bir metin veya e-posta yalnızca profesyonel bir izlenim bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda okuyucunun önemli bilgileri hızlı bir şekilde kavramasını da kolaylaştırıyor.