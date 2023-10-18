Denizli’de karate kulüpleri tarafından düzenlenen kuşak sınavında başarılı olan 92 sporcusu, düzenlenen törenle kuşakları takılıp ödüllendirildi.

Denizli’de karate branşında 40 yılı aşkın süredir sayısız sporcu yetiştiren karate spor kulübü, 2023 Yılı Ekim ayı çalışmaları çerçevesinde 92 sporcuyu düzenlenen törenle ödüllendirdi. Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda sporcular, aileler ve karate severlerin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde, ulusal müsabakalarda Türkiye derecesi elde eden kulüp sporcularına ödülleri takdim edildi. Törende kulüp sporcularından bir üst kuşağa geçenler ile siyah kuşakta 1. ve 2. dana yükselen sporculara da sertifikaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu yaptığı konuşmada; karate branşının Denizli’de en çok sevilen branşlardan biri olduğunu, bunda da emek veren değerli kulüplerin ve işine değer katan spor adamlarının payının yüksek olduğunu ifade etti. Şehre kazandırdığı sporcular ve verdiği hizmetlerden ötürü kulüp antrenörlerine teşekkür eden Kuruoğlu, tüm sporculara başarılar diledi.