Bayburt Üniversitesinin 15. yılı onuruna planlanan Avrupa turuna katılmaya hak kazanan 45 başarılı öğrenci, Fransa, Lülsemburg, Belçika ve Hollanda’daki 16 şehri kapsayan eğitim kurumları ziyareti ve gezi programıyla rüya gibi bir haftayı tecrübe edecek.

Fransa’dan Paris, Troyes, Alsace, Strasbourg ve Colman; Lüksemburg’dan Shengen, Remich ve Lüksemburg; Belçika’dan Brüksel ve Brugge; Hollanda’dan Rotterdam, Delft, Amsterdam, Marken, Volendam ve Giethoorn şehirlerini kapsayan 8 günlük tur kapsamında eğitim kurumlarını ve enstitüleri ziyaret ederek farklı eğitim sistemlerini yerinde gözlemleyecek olan öğrenciler, aynı zamanda her şehrin kültürel dokusunu tecrübe ederek kültürlerarası etkileşimli bir gezi rotasını da tamamlamış olacaklar.

15. yıl kuruluş etkinlikleri haftasının kapanış gününde lansmanı yapılan Avrupa turuna katılacak olan 45 öğrenci, başarı kriteri esas alınarak çeşitli objektif seçim süreçleri sonunda belirlendi. Bu bağlamda tura katılım kotasının 20’si, 2023 yılı YKS’de Bayburt Üniversitesini tercih eden öğrenciler arasından en yüksek puanla yerleşenlere ayrıldı. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin zirvesine yükselme başarısının yakalandığı 2209-A öğrenci projeleri kategorisinin 2023/1. döneminde desteklenen 118 projenin ekibinde yer alan öğrenciler arasından 10’u, Teknoloji Transfer Ofisi gözetiminde gerçekleşen çekilişle kotaya dahil edildi. Yöresel Yemek Yarışmasının ilk iki derecesi, BAYÜ Ses Yarışmasının ilk üç derecesi, 100. Yıl Cumhuriyet Koşusunun kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk iki dereceleri olmak üzere toplam 9 öğrenci kotası, 15. yıl kuruluş etkinliklerinden seçildi. Son 6 öğrenci ise, etkinlikler süresince her gün gerçekleşen sosyal medya çekilişlerinin kazananları olarak kotaya girdi.