Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ulus Meslek Yüksekokulundan mezun olan 89 kişinin kamuda istihdam edilmek üzere ataması yapıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ulus Meslek Yüksekokulundan mezun olan 89 kişinin kamuda istihdam edilmek üzere ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) istihdam odaklı politikaları çerçevesinde öğrencilerini tüm çalışmalarının merkezine alan Bartın Üniversitesinden (BARÜ) yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme tercih işlemlerinin açıklanmasıyla BARÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Programından 34, Yaşlı Bakım Programından 4, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından 36 ile İlk ve Acil Yardım Programından 10 kişinin ataması gerçekleştirildi.

Ayrıca Ulus Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Programından 5 kişinin de aralık ayında yapılan atamalarda kamuda istihdamı sağlandı.

Ataması yapılan mezunları tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yetkin ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Kararlı ve azimli çabalarımızı sadece eğitim-öğretim dönemleri boyunca değil, öğrencilerimizi mezun ettikten sonra da sürdürüyoruz. Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle büyük bir aile olduğu bilincindeyiz. Başarılarının bir ömür boyu sürmesini dilediğimiz öğrencilerimizin ulaştıkları başarılarla gurur duyuyoruz. Bu düşüncelerle mezunlarımızı ve ailelerini tekrar tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlama noktasındaki gayretleri için akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.