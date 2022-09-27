Yetiştirdiği Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu sporcular ile Türk spor tarihinde yoluna Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Antrenörü olarak devam eden Dilek Karakuyulu, “Başarılı sporcularımızı sahiplenelim ve onların emeklerini göz ardı etmeyelim” dedi.

Yetiştirdiği Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu sporcular ile Türk spor tarihinde yoluna Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Antrenörü olarak devam eden Dilek Karakuyulu, “Başarılı sporcularımızı sahiplenelim ve onların emeklerini göz ardı etmeyelim” dedi.

Türkiye Tekvando Milli Takım Antrenörü Dilek Karakuyulu, yetiştirdiği uluslararası sporcular ile Eskişehir başta olmak üzere tüm sporseverlerin dikkatini üzerine çekiyor. Lise yıllarından bu yana devam eden tekvando tutkusu, ona önce antrenör belgesi aldırdı, sonra da Milli Takım antrenörlüğünün kapılarını açtı. 2009’dan itibaren 1400’ün üzerinde sporcu yetiştirdiğini belirten Karakuyulu; Dünya, Avrupa ve birçok Türkiye Şampiyonu’nu Türk sporuna armağan ettiğini aktardı. İlk defa 2019’da Mersin’de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası sonrası Milli Takım’dan antrenörlük daveti aldığını ifade eden 48 yaşındaki Eskişehirli eğitmen Karakuyulu, “Bunca yaptıklarımdan sonra işitme engelli sporcular ile de başarabilir miyim derken kendimi onların içerisinde buldum” dedi.

“Türk sporunu bir adım daha yukarı taşıyalım”

2022 yılında Brezilya’da 24’üncüsü düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) gururlu bir şampiyonluk yaşadıklarını ve Türk Bayrağı’nı onlarca bayrağın arasında dalgalandırma şerefine nail olduklarını dile getiren antrenör Karakuyulu “Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu’muz 24 farklı branşta çok güzel işler çıkartarak yoluna devam ediyor. Şu an tekvando spor dalına kayıtlı 750 sporcumuz var ve tüm teknik ekibimiz ile aralarından yeni şampiyonlar çıkartmayı hedefliyoruz. Hep birlikte bu sporcularımızı sahiplenelim ki Türk sporunu bir adım daha yukarı taşıyalım” şeklinde konuştu.

“İlk önce işaret dili eğitimi almalılar”

“En büyük eksikliğim işaret dilini iyi şekilde bilmemektir” diyen Karakuyulu, “Kulaklık taktıklarında duyabilen veya dudak okuyabilen sporcularım var, ama hiç duyamayanlar ile bir tercüman eşliğinde diyalog kurabiliyorum. Bu işi yapmaya gönül veren eğitmen arkadaşlarıma tavsiyem, ilk önce işaret dili eğitimi almaları yönünde olacaktır. Ayrıca hiçbir sporcuya bir engelli kategorisinde yaklaşmasınlar. Sabırlı olsunlar. Gerekli teknik ve taktik konularda federasyonumuz gerekeni en güzel şekilde yerine getiriyor” diyerek sözlerini tamamladı.