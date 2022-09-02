2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencilere 3 bin TL nakit ‘Başarı Ödülü’ dağıtacak olan Zeytinburnu Belediyesi’ne bin 243 kişi başvuruda bulunuldu.

2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencilere 3 bin TL nakit ‘Başarı Ödülü’ dağıtacak olan Zeytinburnu Belediyesi’ne bin 243 kişi başvuruda bulunuldu.

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2022 Yükseköğretim Kurumları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, üniversite heyecanı yaşayan gençlere 3 bin TL nakit Başarı Ödülü müjdesini vermişti. 31 Ağustos tarihine kadar Zeytinburnu Belediyesi’ne toplam bin 243 öğrenci başvuruda bulundu.

Başvuruların ardından gelen talepleri değerlendirmeye alan Zeytinburnu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, başvuru şartlarına uyan öğrencileri arayarak davette bulunacak. 3 bin TL’lik Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan öğrencilerde aranan kriterler ise şöyle: T.C. vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu’nda ikamet etmek, 1999 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversiteleri veya özel üniversitelere yüzde 100 burslu olarak ilk defa yerleşiyor olmak.