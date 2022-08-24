2023 eğitim öğretim yılı vizyon toplantısı yapıldı. Kurucu temsilcisi Egemen Tonyalı, “Geçmiş dönemdeki başarılarımız artarak devam edecek” dedi.

2023 eğitim öğretim yılı vizyon toplantısı yapıldı. Kurucu temsilcisi Egemen Tonyalı, “Geçmiş dönemdeki başarılarımız artarak devam edecek” dedi.

TED Bolu Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılı vizyon toplantı tüm idareci ve öğretmen kadrosu ile birlikte yapıldı.

Toplantıda konuşan TED Bolu-Düzce okulları Kurucusu Önder Tonyalı, Öncü Eğitim Vakfının geçmişi ve TED akreditasyon süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunarak “TED sistemine geçiş süreci öğretmenlerimizin yoğun çaba ve özverileri sayesinde kısa sürede başarıyla tamamlandı. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmen ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarına başarılar diliyorum” dedi.

Kurucu temsilcisi Egemen Tonyalı ise geçmiş dönemlerde elde edilen başarıların katlanarak artması temennisinde bulundu.

Genel Koordinatör Merve Atalay kurum kültürü, kurumsal hafıza, kurumsal dil, Türk Eğitim Derneği vizyonu ve misyonu ile bilgilendirmelerini yaptı. Birim müdürleri ise eğitim sistem sunumlarını gerçekleştirdikten sonra yeni eğitim öğretim yılının startı verildi.