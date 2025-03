Türkiye’de örnek alınan bir eğitim markası haline gelen Şahinkaya Eğitim Kurumları, yenilikçi yaklaşımları, yatırımları ve kesintisiz başarısı ile marka yolculuğunun başlangıç noktasına ithafen yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Eğitimde hep daha iyisini isteyenlere özel çözümler sunacak olan Hexagon Kurs, Temmuz ayında eğitime başlıyor.

Şahinkaya Eğitim Kurumları, ezber bozan eğitim metodolojisi, başarı odaklı yaklaşımı, marka üniversitelere yerleştirme başarısı ve hep zirvede olan başarı grafiğiyle Bursa’nın başarılı eğitim kurumları arasında yer alıyor. Şimdi de eğitim yolcuğunun başladığı noktaya Hexagon Kurs ile yeni bir soluk getiriyor. Hexagon Kurs, her zaman daha iyisini isteyenlere eşsiz bir öğrenme deneyimi sunacak ve hayallerini gerçekleştirmede yol arkadaşı olacak. Kayıtların başladığı Hexagon Kurs’ta eğitime Temmuz ayında start veriliyor.

Hexagon Kurs ile yine standartların dışında bir model ile üniversiteye hazırlık yapılacağını belirten Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, "Eğitim yolculuğumuzda hiçbir zaman rutini kabul etmedik, her zaman fark oluşturmayı ilke edindik. Hexagon Kurs ile Şahinkaya Eğitim Kurumları çatısı altında her zaman en iyisine alışmış öğrencilerimizin yanı sıra bu özgün standartlarda eğitim almayı düşünen tüm öğrencilerimize kapılarımızı, uzman kadromuzla açıyoruz. Her yıl Türkiye’nin geleceğini belirleyecek başarılı 100 öğrenciye Şahinkaya Vakfı desteği ile yüzde 100 burs olanağı sağlamak da hedeflerimiz arasında" dedi.

Hexagon Kurs, farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış programlarıyla öne çıkıyor. 5 ve 6. sınıf öğrencilerine akademik temel oluşturmayı hedefleyen gelişim odaklı dersler sunulurken 9 ve 10. sınıflar için seviyelerine uygun akademik destek sağlanacak. 7 ve 8. sınıflarda LGS hazırlık süreci başlarken 11 ve 12. sınıflarda ve mezun gruplarında ise TYT-AYT üniversite hazırlığı devreye girecek. Her aşamada öğrenciler, bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş ders programlarıyla en verimli öğrenme ortamında sınavlara hazırlanma fırsatı bulacak.

Masa başı ve özel dersler

Özlüce’nin en merkezi noktasında her bir ayrıntısı incelikle tasarlanmış kampüste hizmet verecek Hexagon Kurs’ta süreç masa başı ve özel ders konseptiyle sürdürülecek; öğrencilerin 1, 2, 3 veya 4 kişilik sınıflarda kişisel başarı hedeflerine odaklanması sağlanacak. Hexagon Kurs’ta öğrenciler çalışmalarını tüm eğitim materyalleri ile hazır olan sınıflarda istasyon şeklinde sürdürerek ev dışı ortamda çalışma disiplini de kazanacaklar. Ayrıca isteyen öğrenciler tercih ettikleri dersler için de özel ders alabilecek. Hexagon Kurs ile öğrenciler hem bireysel derslerde hem de grup çalışmalarında en üst düzey verimliliği yakalayarak sınavlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklar.

Oğuzhan Şahinkaya, eğitimde hedeflerinin dokundukları tüm öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkararak yaşamda fark oluşturmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Hexagon Kurs, Şahinkaya’nın başarı geleneğinin bir yansıması olacak. Tecrübemiz, eğitmen profilimiz, öğrenme ortamımız ve en önemlisi yenilikçi eğitim modelimiz ile yine yapılmamış olanı yaparak başarı yolculuğunda tüm çocuklarımızın arkasında olacağız. En iyi öğretmenler ve en iyi öğrenciler ile Hexagon Kurs’da şampiyonlar ligini kuracağız" dedi.

Bursluluk Sınavı 8 Mart’ta

Kurumdan yapılan açıklamaya göre ön kayıt süreci devam ederken Hexagon Kurs Bursluluk Sınavının ise 8 Mart’ta, 10.00 ve 14.00 olmak üzere iki oturum halinde yapılacağı bildirildi.