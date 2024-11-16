Denizli Bilim Merkezi Bilim Atölyeleri Ara Tatil Programına katılan çocuklara başarı belgelerini veren Başkan Çavuşoğlu, “Gelecek nesiller bizim ışığımız. Onların yüzünün güldüğü bir Denizli hepimizin hayali” dedi.

Denizli Bilim Merkezi Bilim Atölyeleri Ara Tatil Programı tamamlandı. Denizli Bilim Merkezindeki 6 ayrı bilim atölyesinde tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçiren çocuklar için katılım başarı belgesi töreni düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler, veliler ve öğrenciler katıldı. Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada bilime inanan güzel bir Türkiye, güzel bir Denizli hayalinde kendilerine eşlik eden minikler ve velilerine teşekkür ederek, “Atatürk’ün de dediği gibi ‘Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir’ demiştir. Biz gerçekten buna inanıyoruz. Çünkü bilimin olmadığı yerde maalesef gerçeğe ulaşma şansımız mümkün değildir. O anlamda çocuklarınızı bu tür etkinliklere getiriyor olmanız gerçekten çok önemli” dedi.

“Bu hayali hep beraber gerçekleştireceğiz”

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bilimin ışığında ilerleyen gençlerimizle beraber, geleceğin Türkiye’sinde, geleceğin Denizli’sinde ayakları yere basan, kendine güvenen, kula kulluk edenlerden değil özgür bireylerin oluşmasına katkınızdan dolayı bugünü hep hatırlayacağınıza inanmanızı istiyorum. Gelecek nesiller bizim ışığımız. Onların yüzünün güldüğü bir Denizli hepimizin hayali. Bu hayali hep beraber gerçekleştireceğiz.”

Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu çocuklara katılım başarı belgelerini verdi.