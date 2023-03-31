Moral ve motivasyonu yüksek olan MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, haftanın maçı Mersin MSK-Final Spor karşılaşmasında da, her maçta olduğu gibi Mersinli taraftarın desteğini yanında görmek istiyor. Lider Çağdaş Bodrum Spor ile aynı puana sahip olan ve averajla 2 sırada yer alan MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, 22 maçta aldığı 19 galibiyet ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’i Süper Lig’e taşıma konusunda da kararlılığını sürdürüyor. Moral ve motivasyonu yüksek olan MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi oyuncuları da, Mersin’i Süper Lig’le tanıştırmak istiyor. MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde cezalı ve sakat oyuncu bulunmazken, oyuncular tam kadro ve moralle maçlara hazırlanıyor.

Mersinli taraftarın, maçlarda kendilerini yalnız bırakmadığına da değinen takım oyuncuları, 1 Nisan Cumartesi günü saat 17.30’da Edip Buran Spor Salonu’nda gerçekleşecek Mersin MSK- Final Spor karşılaşmasına Mersinlileri davet ediyorlar. Keyifli bir sezon geçiren takım, sezon sonunda da kupayı kaldırıp, şehre güzel bir hediye vermek istiyor.

MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Semih Soğuksu, takım olarak iyi durumda olduklarını ifade ederek, “Çağdaş Bodrum Spor ve biz liderliği paylaşıyoruz, aynı puandayız. 22 maçta 19 galibiyetimiz var. Sezon başında hedeflediğimiz şampiyonluk yolunda, aynı hızla devam ediyoruz. Her şey yolunda. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta da Final Spor ile zorlu bir maçımız var. Ona da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Kazanarak liderliğe devam etmek istiyoruz” dedi.

Takım oyuncularının motivasyonunun da çok yüksek olduğunu belirten Soğuksu, “Hepimiz, Mersin’i Süper Lig’e taşımak istiyoruz. Bunun için de çok çabalıyoruz. Moraller iyi, her şey yolunda bizim için. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Tam kadro olarak antrenmanlara ve maçlara devam ediyoruz. İnşallah bu maçı da kazanıp, serimize devam etmek istiyoruz. Mersin’i Süper Lig’e taşımak için hepimizin konsantrasyonu tam” ifadelerini kullandı. Mersinli taraftarın kendilerini yalnız bırakmadığına da değinen Soğuksu, “1 Nisan Cumartesi günü saat 17.30’da tüm taraftarları şampiyonluk yolunda yanımızda olmaları için, Edip Buran Spor Salonu’na bekliyoruz” dedi.

Takım Kaptanı Recep Doğrusöz, çok keyifli bir sezon geçirdiklerini ve şampiyonluk için kurulmuş bir takım olduklarını belirterek, sezon sonunda kupayı kaldırıp, bu şehre güzel bir hediye vermek istediklerini ifade etti. Şampiyon olmak için çok iyi bir antrenman süreci geçirdiklerini kaydeden Doğrusöz, “Bu doğrultuda 8 Ağustos’tan beri çok sıkı çalışıyoruz. Artık Lig’in karar aşamasına geldik. O yüzden de daha dikkatli çalışmak zorundayız. Sakatlık, kaza bela olmazsa inşallah sezon sonunda da istediğimiz yerde bitirmeyi düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi, şampiyonluk için yapacağız” dedi. Cumartesi günü Final Spor ile oynayacakları maça taraftarı davet eden Doğrusöz, “Taraftarımızı, buradaki her maça olduğu gibi, bu maça da bekliyoruz. Burada oynamak ve kazanmak çok keyifli. Bunda onların çok büyük payı var. Final Spor da Lig’in çok önemli takımlarından. Konum ve form olarak da çok iyi durumdalar. Cumartesi günü burada kolay bir maçımız yok. O yüzden taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onları da yanımızda görürsek çok seviniriz” diye çağrıda bulundu.

Takımın 4 numaralı oyuncusu Koray Uzunhasan, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti. Uzunhasan, “Zaten ilk zamandan beri kenetlenmiş bir durumdayız. Şampiyonluk yolunda da bu kenetlenme bizim için çok önemli. Zaten bunun da neticesini aldık. Şu an liderle aynı puandayız. Lig’in son virajına gelirken de bu işi tamamlamak istiyoruz” dedi.

Takım oyuncularından Alp Karahan ise, 2 yarının zor bir fikstür olduğunun farkında olduklarını ifade ederek, “Şampiyonluğa emin adımlarla yürüyoruz. Bu şampiyonluk yolunda, Final Spor maçını kaybetme lüksümüz olmadığını biliyoruz ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Moral olarak gayet iyi durumdayız. Hiçbir sıkıntı yok. Hedefimiz şampiyonluk. Herkesi Cumartesi 17.30’da buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

Takım oyuncularından Aaron Eugene Jones ise, “Buraya geldiğimde zaten şampiyonlukla ilgili beklentim vardı ve açıkçası taraftarların beni sahiplenmesi, burada kurmuş olduğumuz kimya tuttu. Sonuç olarak şu anda bir galibiyet serisine sahibiz. Şu an için her şey çok olumlu, çok mutluyum. Umarım yolun sonunda da şampiyonluğu elde edeceğiz” dedi.