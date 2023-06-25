Bayraklı Belediyesinin, BASAMAK çatısı altındaki kursiyerleri yıl sonu gösterileriyle alkışları topladı. Yıl boyunca aldıkları eğitimler sonunda hünerlerini sahnede sergileyen Bayraklılı çocuklar, performanslarıyla kültür ve sanattaki başarılarını ortaya koydu.

Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK), çatısı altında kültür ve sanat kurslarını sürdüren Bayraklı Belediyesinin kursiyerleri, yıl sonu gösterileriyle beğeni topladı. Her yıl binlerce kişinin ücretsiz faydalandığı etkinlikler çerçevesinde bu yıl 18 branşta kurs düzenlendi. Kursiyerler, yıl boyunca çalıştıklarını yıl sonu etkinliklerinde sahneye taşıdı. Etkinliklerde Bayraklı Belediyesi Çocuk Korosu konseri, gitar-keman-piyano konseri, doğaçlama tiyatrosu, ‘Hayattan Portreler Resim Sergisi’, Türkülerle Yaza Merhaba Konseri ve Halk Oyunları Şöleni gerçekleştirildi. Etkinliklerin sonunda kursiyerler ayakta alkışlandı.

Tebrikler çocuklar

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklı’da çocuklarımızı kültürle, sanatla iç içe yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Yıl boyunca düzenlediğimiz kurslarımıza katılarak emek veren tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bayraklı’yı çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte büyütüyoruz” dedi.