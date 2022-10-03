Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı sporcusu Onur Susuz, Dünya Göçebe Oyunları’nda başaltı boyunda dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı sporcusu Onur Susuz, Dünya Göçebe Oyunları’nda başaltı boyunda dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türk milli takımıyla çıktığı güreşlerde 19 ülkeden 65 sporcu arasında ikinci olan 25 yaşındaki başarılı güreşçi Onur Susuz, Döşemealtı’nın da gururu oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Bursa’nın İznik ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları’nda milli takım adına güreşlere katılan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Onur Susuz, başaltı kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. 19 ülkeden 65 sporcunun katıldığı başaltı boyunda dünya ikincisi olan milli güreşçi, kendisine destek olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve takımında yer aldığı Başpehlivan Ali Gürbüz ve hocalarına teşekkür etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başpehlivan Ali Gürbüz’ün ekibinde yer alan Onur Susuz’u 1 ay önce transfer ederek renklerine bağladıklarını söyledi. Başkan Genç, “Onur Susuz Pehlivanımız Başaltı boyunda büyük bir başarı kazandı. Milli takım formasıyla çıktığı müsabakalarda Dünya ikincisi olarak hem ülkemizi hem ilçemizi büyük bir sevince boğdu. Daha büyük başarılar yolda” diye konuştu.