Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan “Şeffaf Kürsü” programında ilçe sakinlerinin sorularını cevapladı. Başakşehirlilerin yoğun katılım gösterdiği programda Başkan Kartoğlu, yeni yaşam alanlarından teknoloji ve inovasyon yatırımlarına, altyapı çalışmalarından hayatına değer katacak yeni projelere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan “Şeffaf Kürsü” programında ilçe sakinlerinin sorularını cevapladı. Başakşehirlilerin yoğun katılım gösterdiği programda Başkan Kartoğlu, yeni yaşam alanlarından teknoloji ve inovasyon yatırımlarına, altyapı çalışmalarından hayatına değer katacak yeni projelere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan “Şeffaf Kürsü” programının beşincisinde Başakşehirlilerle bir araya geldi. Geleneksel hale gelen programa yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehirliler için üretmeye ve kalıcı çözümleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Ziya Gökalp’te kentsel yenileme başlıyor”

İlçe sakinlerinin cevabını en fazla merak ettiği soruların başında Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki kentsel yenileme çalışması geldi. Kentsel yenileme çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’in yenileme gereken tüm mahallelerinde elimizden gelen tüm çabayla çalışmalarımızı yapacağız. Ziya Gökalp Mahallemizin Bağlar ve Depo Durağı bölgesindeki arsa sahipleri ile anlaşma sağladık. Hızlıca buradaki yenilemeleri yapmak istiyoruz. Hepimizin kabul edeceği bir gerçek var; o da deprem. Deprem riskini en aza indirmek adına yenileme çalışmalarımızı yapmak istiyoruz. Komşularımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Projelerimiz ve planlarımız tamamlandı. 2023’ün başında yenileme işlemlerine başlayacağız” diye konuştu.

“Şahintepe’de süreç titizlikle yürütülüyor”

Şahintepe Mahallesi’ndeki tapu süreci hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Kartoğlu, “Komşularımızla istişarelerde bulunduk. Süreç askıdayken itiraz edebilirsiniz demiştik. Transferi düşünülen bölgeyi komşularımızın da istemediğini Bakanlığımıza ilettik. Bu çalışma iptal oldu. Komşularımız bulundukları yerlerde yaşamaya devam edecek. Bölgede bunu fırsata çevirmek isteyen farklı gruplar var. Vatandaşımızı yanlış yönlendirip olumsuz bir hava oluşturmaya çalıştılar. Bu işle ilgili resmi kurumlar var. Tüm sorularınızı cevaplamaya hazırız. Bilgileri çok rahat bir şekilde alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve yaşam parklarının sayısı artacak

Bahçeşehir’de yapılacak Boğazköy Kültür Yaşam Parkı hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Her yaş grubundan gençlerimiz bu merkezlerimize yoğun ilgi gösteriyor. Var olan merkezlerimize ilave olarak yeni merkezleri de hızlı bir şekilde yapmaya başladık. Bunlardan biri de Bahçeşehir Mahallemizdeki kültür ve yaşam parkımız olacak. Yapımına başladığımız kültür ve yaşam parkımızın içerisinde birçok aktivite alanını tek çatı altında toplamış olacağız. Yıl sonunda bu merkezimi hizmete açmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde model ilçe Başakşehir

İlçedeki eğitim yatırımları ve okul sayısı hakkında Başakşehirlileri bilgilendiren Başkan Kartoğlu, “İlçemizdeki okul sayısının artması için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yapımına devam ettiğimiz okullarımız da var. 15 okul yatırımı aldık, 6 okulumuzda inşaat çalışmalarımıza başladık. İlçemizdeki 90 okulumuzda kütüphane, 41 okulumuzda spor salonu, 28 okulumuzda laboratuvar, 8 okulumuzda halı saha bulunuyor. İstanbul’un en şanslı ilçelerinin başında yer alıyoruz” dedi.

“İnandık, çalıştık, başarıya ulaştık”

Başakşehir Belediyesi’nin inovasyon yolculuğunu ve 8. Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri’ndeki başarı hikâyesine de değinen Başkan Kartoğlu, “İnandık, çalıştık ve başarıya ulaştık. Süreci verimli ve doğru bir şekilde kullandık. Başakşehir’in ismini Avrupa’ya bir kez daha duyurmuş olduk” diye konuştu.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nın açılış tarihi hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, şunları söyledi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla birlikte geçtiğimiz günlerde çalışmaların son halini inceleme imkânı buldum. Çalışmalarda sona gelindi ve bitme aşamasına gelindi. Yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Kayaşehir merkezde bir metro hattımız olmuş olacak. Aynı zamanda İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu da 2023 yılı sonunda hizmete başlayacak.”