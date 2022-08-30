Başakşehir’de 27 takımın katıldığı Başakşehirli Voleybol Turnuvası, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’ndaki final karşılaşması ve ödül töreniyle son buldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İlk kez gerçekleştirdiğimiz turnuvaya bu kadar ilgi beklemiyorduk” dedi.

Başakşehir’de 27 takımın katıldığı Başakşehirli Voleybol Turnuvası, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’ndaki final karşılaşması ve ödül töreniyle son buldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İlk kez gerçekleştirdiğimiz turnuvaya bu kadar ilgi beklemiyorduk” dedi.

Başakşehir Belediyesi, genç sporcuları yetiştirmenin yanı sıra düzenlediği turnuvalarla ilçe sakinleri arasında spor ruhunu diri tutuyor. Bu çerçevede temmuz ayında 324 ilçe sakininden oluşan 27 takımın katılımı ile başlayan Başakşehirli Voleybol Turnuvası’nın finali ve ödül töreni Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da izlediği final karşılamasında rakibi Narkoz FC’yi 3-0 yenen Boğazköy Gençlik, turnuva şampiyonu oldu. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada Başak Yıldızları üçüncülüğü elde etti.

“Bu kadar yoğun ilgi beklemiyorduk”

Turnuvaya katılan sporcuları kutlayan Başkan Kartoğlu, “Turnuvayı ilk kez düzenlik. Organizasyona bu kadar yoğun ilgi olacağını doğrusu beklemiyorduk. Bu bakımdan çok mutluğu olduğumu ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Voleybol turnuvası fikrinin mesai arkadaşlarıyla her hafta yaptıkları voleybol maçlarıyla ortaya çıktığını belirten Başkan Kartoğlu, “Ter atalım düşüncesiyle hafta içinde bir gün kendi aramızda maç yapıyorduk. Zaman zaman maçlarımızı da sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Baktık olumlu dönüşler oldu.’ Başkanım maç yapalım’, ‘Başkanım saha sizden, tatlılar bizden’ diyen komşularımızın sayısı her hafta arttı. Madem bu kadar talep var, o zaman bir turnuva düzenleyelim dedik” ifadelerini kullandı.

“Başarmanın mutluluğunu birlikte yaşadık”

Mücadelesi yüksek, heyecanlı bir turnuvayı geride bıraktıklarına işaret eden Başkan Kartoğlu, “Turnuvaların doğası gereği elbette sonunda kazanan bir takım oldu. Ancak benim için turnuvaya katılan tüm takımlarımız şampiyon. Zira burada asıl amacımız; kazanmamanın da ötesinde birlikte olmak, ortak duyguları paylaşmak ve beraber başarmanın mutluluğunu yaşamaktı. Örnek bir organizasyonun altına imza attık hep birlikte. Bunun için tüm komşularıma tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.