Başakşehir Belediyesi, kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Hazırlıkların tamamlandığı Güvercintepe Kadın Etkinlik Merkezi hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehirli kadınlarımız, yeni buluşma adreslerinde keyifli vakit geçirebilir” dedi.

Başakşehir Belediyesi, kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Hazırlıkların tamamlandığı Güvercintepe Kadın Etkinlik Merkezi hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehirli kadınlarımız, yeni buluşma adreslerinde keyifli vakit geçirebilir” dedi.

İlçe genelindeki sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra kadınlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Başakşehir Belediyesi, Güvercintepe Kültür Yaşam Merkezi’nin bir katını tamamen kadınlara ayırdı. Hazırlıkların tamamlandığı Güvercintepe Kadın Etkinlik Merkezi’nin detaylarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu paylaştı. Kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Sanattan spora, sağlıktan eğitime kadar Başakşehirli kadınlarımızın hayatına değer katmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Güvercintepe mahallemizde bulunan kültür yaşam merkezimizin bir kısmını tamamen kadınlarımıza ayırdık. Başakşehirli kadınlarımız burada toplantılar düzenleyebilir, kahvaltı etkinliklerinde hoş vakit geçirebilir, mutluluğun şehrinde dünyaya merhaba diyen çocuklarının mevlidini yapabilir. Memleket buluşmalarında bir araya gelerek, yöresel lezzetler eşliğinde komşuluk bağlarını güçlendirebilir” şeklinde konuştu.

“Tek tıkla başvuru kolaylığı”

Merkezden yararlanmak isteyen kadınların başvurularını kolaylıkla yapabileceğini belirten Başkan Kartoğlu, “Şehrin anahtarı Başakşehirli mobil uygulamamız üzerinden tek tıkla başvuru yapabilir ya da 444 0 669 Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçerek randevu oluşturabilirler” dedi.

Başkan Kartoğlu, merkezin Başakşehirli kadınlara haftanın altı günü hizmet vereceğini sözlerine ekledi.