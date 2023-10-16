Trendyol Süper Lig’deki 10. sezonunu geçiren RAMS Başakşehir Futbol Kulübü’nün 10. yıla özel kullanacağı korner bayrağı tasarımına taraftarlar karar verecek.

Kulübün Resmi Fan Token partneri Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada RAMS Başakşehir Fan Token sahibi taraftarlar, sezon boyunca Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda kullanılacak korner bayrağını seçecek. Turuncu-lacivertli kulübün özel olarak hazırladığı 10. yıl temalı tasarımların yarıştığı oylama 20 Ekim tarihinde sona erecek. Seçilen tasarım, RAMS Başakşehir futbolcuları tarafından da imzalanarak, Socios.com uygulamasındaki taraftar ödüllerinde taraftarlara armağan edilecek.