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Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, 90 dakika boyunca takımına destek verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi ve mücadelede 1-1’lik skorla sona erdi. Başakşehir deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yalnızca 1 kişi yer aldı.

Rıza Çalımbay: "Hakemler bize saygılı davranmıyor"

Rıza Çalımbay: "Hakemler bize saygılı davranmıyor"

Medipol Başakşehir’in, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 turuncu-lacivertli taraftar takip etti.

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