Medipol Başakşehir, futbolda söylenecek her şeyin birlik ve beraberlik üzerine olmasını belirten bir açıklama yaptı.

Medipol Başakşehir, futbolda söylenecek her şeyin birlik ve beraberlik üzerine olmasını belirten bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığının hatırlatıldığı turuncu-lacivertlilerin yazılı açıklamasında, "Ülkemiz son yüz yılda yaşanan en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya. Başakşehir Futbol Kulübü olarak futbolun muazzam gücünü, iyilik için kullanmanın tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Söylenecek her sözün, haykırılacak her kelimenin birlik ve beraberlik üzerine olmasını arzuluyoruz. Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz. Bu felaketin yaralarını omuz omuza saralım" ifadelerine yer verdi.