Başakşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteği kütüphanelerle taçlandırıyor. Çalışmaları tamamlanan Yunus Emre Kütüphanesi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından hizmete açıldı.

Şehrin dört bir yanında millet kıraathaneleri, kültür yaşam parkları ve gençlik merkezlerini hizmete açan Başakşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteği kütüphanelerle taçlandırıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki Ebussuud Efendi Camii’nin alt katında kurulan Yunus Emre Kütüphanesi’ni hizmete açtı.

“Gençlerimizi harika bir mekan bekliyor”

Kütüphanede Anadolu’nun gönül sultanlarından Yunus Emre’nin isminin yaşatılacağını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Camilerimizi yaşam merkezi haline getiriyoruz. Camimizin hemen altına tam donanımlı olarak hazırladığımız kütüphanemizi hamdolsun açıyoruz. 134 kişilik ders çalışma alanının olduğu kütüphanemiz, beş bin eserle Başakşehirli kitap kurtlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olacak. Kitap okuyacakları harika bir mekana kavuşacak Başakşehirli gençlerimiz, Yunus Emre Kütüphanemizde evlerindeki gibi huzurlu ve sıcak bir ortamda keyifli vakit geçirecek. Kütüphanelerimiz ile özellikle çocuk ve gençlerimiz arasındaki kitap okuma alışkanlığı oranını daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz için varız”

Başakşehirli gençlerin kendilerini geliştirmesi için tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Kütüphane sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Gençlerimize okumalarını, araştırma yapmalarını ve böylece kendilerini hayatın her alanında geliştirmeleri için imkan sağlıyoruz. Ne yaparsak gençlerimiz için yapıyor, onlar için çalışıyor, onlar için üretiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği gençlerimize emanet” dedi.