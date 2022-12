İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Başakşehir’de, yeşil alan miktarını artıracak çalışmalar ve yeni fidanların dikim işlemleri titizlikle yürütülüyor. Üç farklı noktada ağaç dikimi yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “1 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz” dedi.

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Başakşehir’de, yeşil alan miktarını artıracak çalışmalar ve yeni fidanların dikim işlemleri titizlikle yürütülüyor. Üç farklı noktada ağaç dikimi yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “1 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, yeşil alanların arıtılması noktasında yoğun mesai harcıyor. İlçenin dört bir yanında ağaç dikim çalışmaları hızla devam ederken, yeşil alan miktarı da her geçen gün artıyor. İlçe genelindeki üç farklı noktada yeni fidanları toprakla buluşturan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

“Her fidan şehrimize nefes, milletimize hayat oldu”

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte ağaç dikimi yapan Başkan Kartoğlu, “Ülkemizin yeni yüzyılına nefes olacak fidanları toprakla buluşturuyoruz. Orman varlığımızı güçlendirmek için 1 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Coğrafyamızın her karış toprağını değerlendirmek adınailçemizin dört bir yanını yeşillendiriyoruz. Yola çıktığımız ilk gün ‘bir fidandan ne olacak’ demedik. Bir fidandan büyük bir orman olacağını çok iyi biliyorduk. Zaman geçti, diktiğimiz her fidan şehrimize nefes, milletimize hayat oldu.” şeklinde konuştu.

“En güzel yeşil alanlar Başakşehir’de olacak”

Başakşehir’de yeşil alan miktarının sürekli arttığının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Kişi başına düşen 21 metrekarelik yeşil alan miktarına ulaştık, Avrupa’yı ikiye katladık. İstanbul’un da en yeşil ilçelerinin başında geliyoruz. Başakşehir’imize, adeta bir tabloya resim çizer gibi,birbirinden güzel 4 millet bahçesi kazandırdık. 3 millet bahçemizin de yapım çalışmalara devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

“2023’ün en güzel yeşil alanları Başakşehir’de olacak”

Yeşil alan miktarının 11 milyon metrekareyi geçtiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Bugün, tamamlandığında 350 bin metrekareye ulaşacak Çam ve Sakura Millet Bahçesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önü ile 4. Etap Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Parkımızda ağaç dikimi yaptık. Yarın yeni yerlerde yeni fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. 2023’ün en güzel yeşil alanları Başakşehir’de olacak” dedi.