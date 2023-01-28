Başakşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı çerçevesinde, “İlklerden Güncele” başlığıyla düzenlediği “Türk Resminin Panoraması Sergisi”ni sanatseverlerin beğenisine sundu. Türk resminin yaklaşık 2 asırlık yolculuğunu konu alan ve 220 eserin bulunduğu sergide, birçok kurum arşivinde ve özel koleksiyonlarda yer alan belgeler de ilk kez sergilenirken sergi açılışına Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Başakşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı çerçevesinde, “İlklerden Güncele” başlığıyla düzenlediği “Türk Resminin Panoraması Sergisi”ni sanatseverlerin beğenisine sundu. Türk resminin yaklaşık 2 asırlık yolculuğunu konu alan ve 220 eserin bulunduğu sergide, birçok kurum arşivinde ve özel koleksiyonlarda yer alan belgeler de ilk kez sergilenirken sergi açılışına Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı çerçevesinde gerçekleştirilen “Türk Resminin Panoraması Sergisi” ile 1850’li yıllardan bugüne Türk resminin zaman içindeki yolculuğu, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 28 Ocak’ta Şehir Sanat’ın ev sahipliği yaptığı sergide, Türk resim tarihinin ivme kazandığı dönemler kavramlar, belgeler ve orijinal eserlerle gözler önüne serildi. Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanı sıra birçok davetli katıldı. Sanatseverler; asker ressamlardan bugünün sanatçılarına, 19’uncu yüzyılda yurt dışında açılan sergilerinden İstanbul Bienali’ne, Müze Hümayun’dan İstanbul Modern’e kadar Türk resminin gelişim süreçlerini bir arada görebildi. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı sergide ayrıca Cumhurbaşkanlığı Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yıldız Albümleri ve Salt Galata gibi birçok kurum arşivinde ve özel koleksiyonlarda yer alan belgeleri ilk kez görme imkânına da kavuşuldu. Çok sayıda sanatçıya ait eserin yer aldığı sergi, 13 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

“Burayı gezerken 150 yıllık tarihimizin seyrini de görme imkanı olacak"

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Hep birlikte, sizin varlığınızla burada güzel bir faaliyete hepimiz şahitlik ediyoruz. Emeği geçen herkesi öncelikle tebrik ediyorum. Belediye başkanımızı, küratörümüzü, hocalarımızı gerçekten çok kıymetli, son 150 yıllık tarihimizi, görsel bir sanat dalımız yani resim üzerinden okumak anlamaya çalışmak hem geçmişimizi hem bugünümüzü anlamlandırmak açısından da kıymetli bir faaliyet. Burayı gezerken 150 yıllık tarihimizin seyrini de görme imkanı olacak. Zaman zaman Osmanlı’nın son dönemiyle ilgili, özellikle 19’uncu yüzyılla ilgili artık fikrin, düşüncenin, sanatın, arayışın sona erdiği tamamen bir çöküş dönemi diye tarif edildiğini biliyoruz. Buradaki sergi bile bu iddianın ne kadar temelsiz olduğunu, Osmanlı toplumunun 19’uncu yüzyılda da bütün siyasi ve ekonomik askeri zorluklarına rağmen bir arayışın, bir yürüyüşün, bir yolculuğun içerisinde olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

“Önemli olan şehrin içindekini mutlu kılmaktır”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise “Başakşehir, bundan sonra kültür ve sanatın şehri olacak. Bugün çok heyecanlıyım. Fatih’in de ifade ettiği gibi önemli olan şehri imar etmek ama daha önemlisi içindekileri mutlu kılmaktır. Biz şehrimizi modern, akıllı şehir olarak kurguladık. Belki de Başakşehir, İstanbul’un en modern şehri oldu. Ama içinde bir ruh yoksa o zaman bunların hiçbir anlamı yok. Bundan sonra kültürü, sanatı, sporuyla ve birçok alanda çalışacağız. Bu sergi alanımızı da Başakşehir’e belediye binamızla sağlamış olduk. Bu da bizim için ayrı bir heyecan” ifadelerini kullandı.