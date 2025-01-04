Başakşehir’de seyir halinde olan bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayınca takla atıp ters döndü. Maddi hasarın oluştuğu kaza otomobilde bulunan 3 kişinin kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye personelinin, kaza sonrası üşüyen kazazede kadına montunu verdiği görüldü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulvahap Aslan yönetimindeki Honda marka 58 ACJ 596 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybeden araç kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi ise burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansın gelmesiyle birlikte kaza yapan araçtaki 3 vatandaş tedbir amaçlı ambulansa alınıp kontrol edildi.

Kaza nedeniyle trafik, polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İtfaiye personelinden yürekleri ısıtan hareket

Kaza sonrası araç içerisinde bulunan kadın kazanın şokuyla kaldırımda beklemeye başladı. Kazazede kadın soğuktan üşüyünce ihbar üzerine olay yerine gelen bir itfaiye personelinin kendi montunu çıkarıp giydirdiği görüldü.