Başakşehir’de sokak köpeklerinin yoğunluğu vatandaşları tedirgin ederken, zaman zaman aç kalan hayvanlar insanlara saldırıyor. Site içerisinde yürüyen bir kişiye 2 köpek saldırmak istedi. Köpeklerin adamı kovaladığı anlar kameraya yansıdı. Bölgede yaşayan Ercan Öztürk , “Burası açık alan olduğu için başka köpeklerde bırakıyorlar” dedi.

Başakşehir’de sokak köpeklerinin yoğunluğu vatandaşları tedirgin ederken, zaman zaman aç kalan hayvanlar insanlara saldırıyor. Site içerisinde yürüyen bir kişiye 2 köpek saldırmak istedi. Köpeklerin adamı kovaladığı anlar kameraya yansıdı. Bölgede yaşayan Ercan Öztürk , “Burası açık alan olduğu için başka köpeklerde bırakıyorlar” dedi.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan 11. Bölge de sokak köpekleri özellikle sabahın ilk saatlerinde ve gece saatlerinde yaya olarak yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Zaman zaman aç kaldığı için sadırganlaşan köpekler, zaman zaman da oyun oynamak maksadı ile vatandaşları korkutuyor. Geçtiğimiz günlerde yürüyüş yapmak için bahçeye çıkan bir kişi 2 köpek tarafından kovalandı. Yaşanan o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin 2 köpekten kaçtığı görüldü.

“İnsanlar getirip köpeklerini buraya bırakıyorlar”

Aynı Mahalle de yaşayan Ercan Öztürk başıboş köpek problemi ile ilgili, “Burada sokak hayvanları ile ilgili bir takım problemler var. Biz burada besleme yapıyoruz ama zaman zaman saldırgan olabiliyorlar. Kış geldi malum ve burası 10 yıl öncesine kadar açık alandı. Sonradan siteye çevrildi. İster istemez oluyorlar. Bazı insanlarda köpeklerini getirip buraya bırakıyorlar. Buradaki hayvan severler yardımcı oluyor ama yeterli olmuyor tabi ki de. Özellikle çocuklar korkuyorlar. Zaman zaman saldırganlaşıyorlar” dedi.