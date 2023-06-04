Başakşehir’de bir sitede kaybolan kedileri arayan site sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok yaşadı. Kedilerin sitede çalışan personel tarafından toplanarak boş arazilere bırakıldığını gören site sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Olay, geçen hafta Başakşehir Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinleri sitede bulunan kedilerin zamanla azalması ve Şanslı adlı sahipli kedinin kaybolması üzerine güvenlik kameralarına bakmak istedi. İzlenen görüntülerde kedinin site çalışanları tarafından alınıp boş arazilere bırakıldığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine site sakinleri, duruma tepki gösterdi ve yönetimin istifa etmesini istedi.

“Zamanla kedilerin azaldığını öğrendik”

Site sakini Ayhan Uğur, “Hayvanlarla ilgili daha önce duydukları vardı ancak az hayvan olduğu için çokta önemsemedim. Pandemi döneminde hayvanların sayıları arttı ve bizde onları sevmeye başladık. Hayvanların bütün bakım ve ihtiyaçlarını üstlendik ve belirli yerlere mama bıraktık. Ancak bıraktığımız mamalar kaplarıyla birlikte çöpe atılıyordu. Zamanla kedilerin azaldığını öğrendik ve bu kedilerin poşetlere konulup Kayaşehir tarafına, arman tarafına atıldığını öğrendik. Geçtiğimiz günlerde de sahipli kediyi alıp boş bir araziye bırakarak ölümüne sebebiyet veriyorlar. Daha önce hayvanların zehirlediklerini de duyduk” şeklinde konuştu.

“Mevcut yönetimde kedileri toplayıp poşetlere koyarak atıyorlar”

Hayvan Sever site sakinlerinden Alper Erben ise “Geçtiğimiz hafta siteye girdiğimizde temizlik personellerinin ağ ile kedileri yakaladıklarını gördük eşimle tepki verdik bize, bunların içerisinde yavru kedilerde de var çok dağılıyorlar biz bunları toplayıp kedi evine bırakacağız dediler. Maalesef öyle değilmiş kedileri toplayıp arabanın içine kayarak Kayaşehir’de Otobanın kenarına poşetler içinde bırakarak ölüme terk ettiler. Herkesin sevdiği Şanslı isminde sahipli bir kedimizde vardı. O kediyi de maalesef boynunda tasması da olmasına rağmen, onu da alıp götürdüler. Bu kedilerin kimseye zararı yoktu aksine çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyorlardı. Hayvan kanuna göre bu yapılan bir suçtur. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Yönetimin istifa etmesini ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Site sakinlerinin isteğiyle önceki yönetim tarafından kedi evi yapılmıştı. Mevcut yönetimde kedileri toplayıp poşetlere koyarak atıyorlar. Daha öncede bakıma götürüyoruz diyerek kedileri toplatıp attılar. Sayısını bilmiyorum ama burası normalde kedi doluydu ama şuanda iki tane var” şeklinde konuştu.