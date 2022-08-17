Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde tamamlanan ve devam eden dönüşüm çalışmalarıyla ilçe genelindeki riskli bina oranı yüzde 50’den yüzde 15’e düşürüldü. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “5 yıl içerisinde bu rakamın yüzde 8’e düşüreceğiz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde tamamlanan ve devam eden dönüşüm çalışmalarıyla ilçe genelindeki riskli bina oranı yüzde 50’den yüzde 15’e düşürüldü. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “5 yıl içerisinde bu rakamın yüzde 8’e düşüreceğiz” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu 17 Ağustos Marmara depreminin 23’üncü yıl dönümünde kentsel dönüşüm çalışmalarına değindi. Başakşehir Yaşam ve Kültür Parkı içerisinde bulunan Deprem Simülasyon Merkezin’de açıklamalarda bulunan Başkan Kartoğlu, 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stoğunun, dönüşüm çalışmaları ve konut projeleriyle birlikte yüzde 15’e düşürdüklerini yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 14’e, 5 yıl içerisinde ise yüzde 8’e kadar düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Kartoğlu, depreme karşı tüm hazırlıklarını yaptıklarını da belirtti. Daha sonra Başkan Kartoğlu, Deprem Simülasyon evine girdi. Deprem anında evde bulunan vatandaşların neler yapması gerektiğini gösterdi.

“Başakşehir başardı”

Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarının süreci titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Deprem, maalesef hayatımızın gerçeği. Depreme hazırlıklı olmak, can kaybını en aza indirecek tedbirleri almak bizim görevimiz. Ülkemiz, aktif deprem faylarının merkezinde yer alıyor. 17 Ağustos 1999 Marmara, 2003 Bingöl, 2011 Van, 2020 Elazığ ve İzmir depremlerinde büyük acılar yaşadık, binlerce vatandaşımızı kaybettik. Peki, Başakşehir olarak biz neler yaptık, başardık mı? Evet, ‘Başakşehir başardı.’ Aldığımız önlemlerle ciddi bir yol kat ettik” ifadelerini kullandı.

“Hedef yüzde 8”

Başakşehir’in her mahallesinde kentsel yenilemeye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stokumuzu, dönüşüm çalışmaları ve konut projelerimizle birlikte yüzde 15’e düşürdük. Yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 14’e, 5 yıl içerisinde ise yüzde 8’e kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Bu orana ulaşmak için Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerimizde kentsel yenileme çalışmalarımız harıl harıl sürüyor. Ada bazlı yaptığımız yenilemeler ile komşularımız için modern ve konforlu yaşam alanları oluşturuyoruz. Köprülerde ve hastanelerde kullanılan deprem izolatörünü konutlara taşıdık. Türkiye’de bir ilke imza attık” dedi.

“Her yanımız park, her yanımız acil toplanma alanı”

Başakşehir’in zemin sağlamlığı gibi yeşil alan noktasında da şanslı olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’de 4,5 milyon metrekare park alanımız bulunuyor. Her yanımız park, her yanımız acil toplanma alanı. Biz depreme karşı tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir başardı. Başakşehir, birlikte başardı” şeklinde konuştu.