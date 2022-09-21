Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, Başakşehir’de unutulmaz bir konser verdi. Özbek sanatçıları Başakşehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Türkiye ve Özbekistan’ın dostluğunu bir kez daha pekiştirdik” dedi.

Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, Başakşehir’de unutulmaz bir konser verdi. Özbek sanatçıları Başakşehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Türkiye ve Özbekistan’ın dostluğunu bir kez daha pekiştirdik” dedi.

Kültür sanatın şehri Başakşehir, Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30’uncu yılında çok özel bir orkestrayı ağırladı. 2014 yılından bu yana Kazakistan’dan Letonya’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden Kuveyt’e kadar dünyanın dört bir yanında konserler veren Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Konsere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra TÜRKOS Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı ve çok sayıda müziksever katıldı.

Özbekistan’ı sahneye taşıdılar

Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, birbirinden farklı ezgilerle müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Özbekistan’ın kültürü, dili ve tarihinin anlatıldığı eserler ile adeta kulakların pası silindi. Konserde Türkçe şarkılar da söylendi. Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası’nın söylediği “Ben Bir Tek Kadın Sevdim” adlı şarkıya Başakşehirliler de eşlik etti.

“Biz, iki kardeş ülkeyiz”

Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası’nın harika bir konsere imza attığını belirten Başkan Kartoğlu, “Özbekistan’ın kıymetli sanatçılarını Başakşehir’imizde ağırlamaktan duyduğum mutluluk duyduk. Biz, iki kardeş ülkeyiz. Bağlarımız, bu akşam bir kez daha pekişti ve güçlendi” diye konuştu.