Başakşehir Belediyesi, Mevlit Kandili münasebetiyle Emin Saraç Kültür ve Sanat Merkezi’nde özel bir program düzenledi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim tilaveti, naatlar ve şiirlerle yad edildi.

Başakşehir Belediyesi, Mevlit Kandili münasebetiyle Emin Saraç Kültür ve Sanat Merkezi’nde özel bir program düzenledi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim tilaveti, naatlar ve şiirlerle yad edildi.

Başakşehir Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifleri dolayısıyla idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle özel bir program düzenledi. Emin Saraç Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programa Başakşehirliler yoğun katılım gösterdi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) yâd edildi. Mustasın El Aseli’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Hadi Duran ve ekibinin okuduğu Mevlid-i Şerif ile Dursun Ali Erzincanlı’nın şiir ve naatları gönüllere dokundu.