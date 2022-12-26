Başakşehir Belediyesi’nin kültür sanat sezonu etkinliklerine yoğun ilgi gösteren Başakşehirliler, Koliva konserinde Karadeniz ezgileriyle doyasıya eğlendi.

Başakşehir Belediyesi’nin kültür sanat sezonu etkinliklerine yoğun ilgi gösteren Başakşehirliler, Koliva konserinde Karadeniz ezgileriyle doyasıya eğlendi.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda sevilen sanatçıları ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Tiyatrodan sergiye, söyleşiden konsere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen etkinliklere Başakşehirliler yoğun ilgi gösteriyor. Başakşehir, etkinlikler çerçevesinde bu hafta Karadeniz müzikleriyle sevilen grup Koliva’yı ağırladı. Emin Saraç Kültür Merkezi’nde bir gerçekleştirilen konsere ilçe sakinleri yoğun katılım gösterdi.

En iyi Karadeniz grubu

Kendilerini yörenin kültür bekçisi olarak tanımlayan grup, hareketli şarkılarla Başakşehirlilere keyifli bir akşam yaşattı. Etnik müzik grubu olan ve Karadeniz müziği yapan Koliva, 2010 yılında kuruldu. Türkçenin yanı sıra Gürcüce, Lazca, Hemşince, Rumca ve Megrelce şarkılar söyleyen grup, 2018’in “En İyi Karadeniz Grubu” seçildi.