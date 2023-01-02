İstanbul (İHA) Başakşehir’de seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada maddi hasar meydana geldi.

İstanbul (İHA) Başakşehir’de seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza Başakşehir Kayaşehir Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 06 CLS 241 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı duyan yaralıların olay yerine geldi. Yaralıların yakınlarını olay yerindeki ekipler ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat M., Fadime M., Sultan M., Hamit Ç., Zeliha Ç. çevredeki hastanelere kaldırıldı.Trafik bir süreliğine kontrolü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza nedeniyle eğilen aydınlatma direğinin etrafına önlem amaçlı emniyet şeridi çekildi. Elektrik ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle aydınlatma direği itfaiye ekipleri tarafından yerine yerleştirilerek toprakla güçlendirildi.