Başakşehir’de dün meydana gelen 6 katlı iş hanında çıkan yangın 31 saat sonra kontrol altına alındı. Binanın iç tarafında ise soğutma çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir iş hanında dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın 31 saattir devam ediyor. Yangına birçok itfaiye ekibi söndürme çalışmasına devam ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Binanın iç tarafında küçük yanmaların devam ettiği görüldü. İş hanında bulunan karton, plastik, kırtasiye ve mobilya malzemelerinin yandığı belirtilirken binada yer yer çökmelerin yaşandığı öğrenildi.