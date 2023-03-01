Başakşehir’de bir inşaatın yapım çalışması sırasında kayan toprak, yolun çökmesine neden oldu. Çöken yol nedeniyle sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İnşaat çalışmasının olduğu alan ve çöken sokak dron ile havadan görüntülendi.

Başakşehir’de bir inşaatın yapım çalışması sırasında kayan toprak, yolun çökmesine neden oldu. Çöken yol nedeniyle sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İnşaat çalışmasının olduğu alan ve çöken sokak dron ile havadan görüntülendi.

Başakşehir Şahintepe Gültepe Sokak’ta bir inşaat firmasına ait şantiye alanında yapılan kazı çalışmaları esnasında sokak, inşaat alanına çöktü. Olayın yaşandığı esnada sokaktan geçen herhangi bir yaya veya aracın olmaması faciayı önlerken, çöken sokak dron ile havadan görüntülendi. Çöken sokak yetkililer tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yaşananlar sonrasında korku nedeni ile bazı vatandaşlar akrabalarının yanlarına giderken bir vatandaş ise yaşadıkları anları cep telefonu kamerası ile video çekerek anlattı. Çekilen görüntülerde bir kişinin “ben iş makinesi çalışıyor sanıyordum, birden toprak çöktü. Bir deprem olsa biz ne yapacağız” sözleri dikkat çekti.