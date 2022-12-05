Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu çerçevesinde eşsiz bir konsere imza attı. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Mustafa Demirci, sohbet ve müziğin bir arada olduğu programda vuslatının 749’uncu yıl dönümünde Hz. Mevlana’yı yad etti.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu çerçevesinde eşsiz bir konsere imza attı. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Mustafa Demirci, sohbet ve müziğin bir arada olduğu programda vuslatının 749’uncu yıl dönümünde Hz. Mevlana’yı yad etti.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda ilçe sakinlerini sevilen isimlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Bu hafta Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Mustafa Demirci eşsiz bir söyleşi ve konser gerçekleştirdi.

Başakşehirliler manevi bir akşam yaşadı

Prof. Dr. Ay, salonu dolduran Başakşehirlilere, vefatının 749’uncu yıl dönümünde Hz. Mevlana’nın görüşlerini ve hayatını anlattı. Mustafa Demirci ise Hz. Mevlana’nın şiirlerini kendi yorumuyla seslendirdi. Başakşehirliler, gönüllerine işleyen sohbetle manevi bir akşam yaşadı.