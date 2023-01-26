Başakşehir’de seyir halinde olan forklift devrildi. Sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi forkliftin altında kaldı.

Başakşehir’de seyir halinde olan forklift devrildi. Sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi forkliftin altında kaldı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Güvercintepe Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Toptancılar Sitesi içerisindeki bir mimarlık ofisinin tadilatı için kiralanan forklift yokuşta ilerlerken aniden devrildi. Fokliftin sürücüsü ve yanında bulunan kişi altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de fokliftin altına kalan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi kurtarıldı. Yaralılardan Çetin Sancak durumu ağır şekilde ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralı yabancı uyruklu Narli Kurbanov çevreden geçen bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırıldı. Cadde, forklift çekilene kadar trafiğe kapalı tutuldu.