Başakşehir’de, Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Başakşehir’de Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlandı. Tebriklerin kabul edilmesi ile başlayan kutlamalar, Bahçeşehir Tören Alanı’ndaki gösterilerle devam etti. Bahçeşehir Atatürk Anıtı’nda yapılan etkinliğe Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende öğrenciler, şiirler okudu ve gösteriler gerçekleştirdi. Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri koro halinde marşlar okudu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen “100. yılında Cumhuriyet” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Başkan Kartoğlu’nun elinden aldı. Kutlamalarda coşku ve heyecan bir an olsun eksilmedi. Bahçeşehir Ek Hizmet Binası önünde toplanan Başakşehirliler, marşlar ve meşaleler eşliğinde yürüyüşe başladı. Coşkuya evlerinin pencerelerinden eşlik eden Başakşehirliler, korteji alkışlar eşliğinde selamladı. Kortej yürüyüşüne Başkan Kartoğlu da katıldı.