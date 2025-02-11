İstanbul Başakşehir’de çocuklar karın tadını kardan adam yapıp aileleriyle kar topu oynayarak çıkardı.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yolları beyaza bürüdü. Karı gören çocuklar ve aileleri kendilerini park ve bahçelere attı. Çocuklar kardan adam yapmaya çalıştı. Bazı çocuklarda aileleriyle birlikte kar topu oynadı. Bir çocuk yaptığı kardan adamı eve götürüp dondurucuya koyacağını söyledi.

Çocuklar için çok sevindiğini dile getiren Neşe Yıldırım, "4 seneyi geçti böyle bir kar görmedik. Özellikle çocuklar için çok sevindik. Çocuklar çok mutlu oldu bizde onlar için mutluyuz. Bize de eğlence çıktı çocuklarla oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızını karı görünce evde durmak istemediğini belirten Filiz Kaya, "Kaç yıldır kar yağmıyordu. Oynuyoruz karın tadını çıkarıyoruz. Kızım daha önce gördü ama hatırlamıyor. Resimlerden hatırlıyor. Şimdi karı görünce evde durmak istemiyor" dedi.

Zehra Baran ise "Çok güzel 3 yıl sonra kar yağdı çok sevindim. Uzun zamandır karı bekliyordum" diye konuştu.