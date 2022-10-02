Başakşehir Belediyesi’nin Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlediği 3. Çocuk Maratonu’nda 5 bin çocuk hem koştu hem de eğlendi.

Başakşehir Belediyesi’nin Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlediği 3. Çocuk Maratonu’nda 5 bin çocuk hem koştu hem de eğlendi.

Başakşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla çocukların eğlenceli vakit geçirmesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda çeşitli etkinler organize etti. Etkinliğe aileleriyle gelen çocuklar, her yaş grubuna özel alana kurulan çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi. Etkinlikler arasında ‘Haydi çocuklar birlikte koşuyoruz’ sloganıyla yer alan 3. Çocuk Maratonu’na 5 bin çocuk katılım sağladı. Spor kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen maratonda 7 ve daha küçük yaş grupları anne ve babalarıyla birlikte 300 metrede koşarken, 8-13 yaş grupları ise 900 metre koşusunda yer aldı. Çocukların gün boyunca eğlenceli vakit geçirmesi için organize edilen etkinlikler katılımcılardan tam not aldı.

“Bu oyunların kazananı var, kaybedeni yok”

Etkinliğe katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Biliyorsunuz bugün Dünya Çocuk Günü Haftası. Bu vesileyle çocuk maratonu olarak Avrupa Yakası’nın en büyüğünü bugün gençlerimiz ve çocuklarımızla gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5 bin çocuk ve ailemizle güzel muhteşem bir atmosferde, güzel mekanda, eğlenceli alanda hem yarışacağız hem eğleneceğiz. Etkinliklerimiz gün boyu sürecek. Bugün önemli bir özellik daha var girişte çocuklarımıza da söylettiriyorum. Bugün yarışmalarla birlikte rekabet de oluyor ama etkinlikte her çocuğumuz şampiyon. Bu organizasyonun öyle bir özelliği var. Her çocuğumuz girişte içeriye şampiyon olarak giriyor ve daha sonra yarışıyor. Bu oyunların kazananı var kaybedeni yok. Tüm çocuklarımızın Dünya Çocuklar Günü’nü kutluyoruz. Bütün çocukları sevdiğimizi bir kez daha bildirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kendimi iyi hissediyorum, eğleniyorum”

Etkinliğe arkadaşları ve ağabeyiyle katılan Mehmet Emin Akça, “Öncelikle böyle bir etkinlik yaptıkları için Başakşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Nefesimiz kesildi çok yorulduk. Şuan sonuncu gibi görünüyorum. Eğlendik yemekler yedik” dedi.

Etkinlikte koşu maratonuna katılan Uygar Çelik, “Kendimi iyi hissediyorum. Biraz heyecan basıyor ama daha iyiyim. Bitmek üzere, bayağı koştum. Babamla geldim. Eğleniyorum” şeklinde konuştu.