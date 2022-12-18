Başakşehir Belediyesi, pop müziğin sevilen isimlerinden Burak Kut’u ilçe sakinleriyle buluşturdu. Kut, 90’lı yıllara damgasını vuran şarkılarını Başakşehirliler için söyledi.

Başakşehir Belediyesi, pop müziğin sevilen isimlerinden Burak Kut’u ilçe sakinleriyle buluşturdu. Kut, 90’lı yıllara damgasını vuran şarkılarını Başakşehirliler için söyledi.

Başakşehir Belediyesi’nin kültür sanat sezonu etkinlikleri doludizgin sürüyor. Pop müziğin sevilen ismi Burak Kut, 90’lı yıllara damgasını vuran şarkılarını yorumladı. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne alan Kut, Başakşehirli müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Katılımın yoğun olduğu konserde Burak Kut, bir döneme damga vuran “Nerelere Gideceğim”, “Çılgınım”, “Benimle Oynama”, “Sevgi Hırsızı” gibi şarkılarını söyledi. Duygu dolu anların yaşandığı konserde Başakşehirliler, Burak Kut’un şarkılarına coşkuyla eşlik etti.