“Başakşehir’e eser, Başakşehirliye değer” sloganıyla yatırımlarına devam eden Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle Güvercintepe Mahallesi’nin çehresini değiştirdi. Kentsel yenilemeden yeşil alana, sağlıktan eğitim ve spora kadar hayatın her alanındaki yatırımlarla Güvercintepe’nin bir yıldız gibi parlamasına katkı sağlandı.

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği tüm projeleri Başakşehirlilerin talepleri doğrultusunda şekillendiriyor, refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Hız kesmeden devam eden yatırımlarla Güvercintepe Mahallesi’nin yıldızı her geçen gün parlıyor. Güvercintepe Mahallesi’ndeki yol bakım ve onarım çalışmalarında ciddi mesafeler kat edildi. Rıhtım, Nazar, Aydınlık, İpekyolu ve Yeniyol’un da aralarında bulunduğu onlarca ana arter ve sokakta tretuvar çalışması yapıldı. Gökdemir Sokak’ta asfalt serimi ile Orhangazi, Malazgirt ve Peyami Safa Caddesi’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda lokasyonda asfaltlama işlemi gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan Güvercintepe Viyadüğü ile Olimpiyat Metro İstasyonu’na ulaşım süresi kısaldı.

Güvercintepe Millet Bahçesi’ndeki çalışmalar sürüyor

Güvercintepe’deki yeşil alan ve park çalışmaları da aralıksız devam ediyor. İlçenin en güzel yeşil alanlarından biri olacak Güvercintepe Millet Bahçesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Farklı lokasyonlardaki 20 parkın yanı sıra çocuk oyun grupları, fitness alanları, futbol ve basketbol sahaları ile yürüyüş yolunun yer aldığı parklardaki sert zemin ve yeşil alan miktarı da 36 bin metrekareye çıkarıldı.

Güvercintepe sakinlerinin spor durağı

Sporun şehrindeki sportif faaliyetler kapsamında, Güvercintepe Spor Parkı’ndaki badminton, futbol, fitness, yüzme, pilates, satranç, mangala, jimnastik ve sportif beceriler kurslarından her hafta 3 bin mahalle sakini faydalanıyor.

İki okulun inşaatı devam ediyor

Mahalledeki Akif İnan Kültür Yaşam Merkezi ile ilçenin ilk gençlik merkezi unvanına sahip Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nden binlerce Başakşehirli istifade ediyor. Devam eden eğitim yatırımları çerçevesinde ise yirmi dörder derslikli ilkokul ve ortaokul hızla yükseliyor.

Kentsel yenilemede örnek

2009’da yüzde 50 olan riskli bina stoku kentsel yenileme çalışmalarıyla yüzde 13’e düşürüldü. 5 yıl içinde bu rakamın sıfıra indirilmesi hedefleniyor. Güvenli yapı stoku oluşturmak adına Güvercintepe Mahallesi’ndeki kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde başlayan Kayapark Sakura Evleri’nde de sona yaklaşıldı. Çalışmalar etap etap devam edecek.

Bir yanda sağlık, diğer yanda sosyal hizmet

Sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık sağlayacak yatırımlar çerçevesinde inşa edilen Güvercintepe Semt Polikliniği’nde sona gelindi. Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmete açıldığı mahallede; 2019 yılından bu yana 3 bin 896 bebek ve annesine ’hoş geldin bebek’ çantası hediye edildi, 10 bin 438 ihtiyaç sahibine Destek Kart ulaştırıldı, 3 bin 810 diyetisyen hizmeti verildi ve 3 bin 500 engelliye destek olundu.

Geri dönüşümde çıta yükseliyor

Türkiye’ye ve Avrupa’ya örnek olan geri dönüşüm çalışmalarında çıta her geçen gün bir üst seviyeye çıkarılıyor. Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan 15 geri dönüşüm ünitesinde 2022 yılında 2 bin ton atık toplandı. Böylece hem doğaya sahip çıkıldı, hem de milli ekonomiye katkı sağlandı.

Ticaretin yeni merkezi

Güvercintepe Kapalı Pazar Alanı’ndaki inşaat çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Modern mimarisi ve ticaret alanlarıyla göz dolduracak Güvercintepe Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Alanı’nın, bölgede ticaretin yeni merkezi olması bekleniyor.